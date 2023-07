Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei critica ordonanta prin care Guvernul vrea sa scada preturile la alimentele de baza. Institutia avertizeaza ca unele preturi ar putea creste, iar unele produse ar putea sa nu mai ajunga in magazine.

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, cei doi discutand despre proiecte economice concrete și investiții directe, dar și despre includerea Romaniei in Prog

- Primaria comunei Independenta, judetul Constanta, achizitioneaza produse alimentare de la firma Metro Cash amp; Carry Romania. Achizitia este o cumparare directa. Costul este estimat la 10.514,19 lei. Anuntul a fost publicat in SEAP la data de 21 iunie. Despre Metro Cash amp; Carry Romania Potrivit…

- Controale in Timiș, la magazinele marilor retaileri. Produse cu data de consum depașita, vitrine frigorifice murdare, practici comerciale incorecte. In cursul lunii mai 2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Vest a realizat o serie de controale...

- Guvernul a aprobat, vineri, printr-un memorandum, negocierea contractului de finantare dintre Romania si BEI, in valoare de 600 milioane de euro, pentru sustinerea proiectului Autostrada A7 Romania. Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane…

- Bucureștenii sau vizitatorii care circula cu mijloacele de transport in comun in București vor avea la dispoziție noile tramvaie Imperio produse la Arad. Patru din cele 12 tramvaie livrate de curand circula pe linia 10 din Capitala.

- Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova- Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova au facut in aceasta dimineața 20 de percheziții, in judetele Prahova si Ilfov, dar si in Bucuresti, la domiciliile unor…

- Potrivit unui proiect legislativ aflat in dezbaterea senatorilor, consumatorii vor trebui sa primeasca informații clare și complete in legatura cu produsele alimentare ce conțin faina obținuta din orice fel de insecte. Proiectul urmeaza sa stabileasca regulile folosirii insectelor la prepararea produselor…