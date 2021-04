Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta privind obligativitatea ca politele RCA sa fie incheiate cu decontare directa ar putea fi aprobata... The post Toți șoferii trebuie sa știe: RCA cu decontare directa, in cateva saptamani. Vor fi preturi de referinta pentru reparatiile auto appeared first on Renasterea banateana…

- Ordonanta de Urgenta privind obligativitatea ca politele RCA sa fie incheiate cu decontare directa ar putea fi aprobata in cateva saptamani, cand vor fi introduse preturi de referinta pentru reparatiile auto, a declarat, luni, Bogdan Chiritoi, președintele Consiliului Concurenței. „Actuala Lege a RCA…

- Preturile politelor RCA ar putea creste, dupa ce decontarea directa va fi obligatorie, a declarat miercuri presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza News.ro. Ministerul Finantelor a publicat saptamana trecuta pe site-ul sau proiectul…

- ​​"Viciul pieței de RCA este acesta: eu cumpar ceva pentru altcineva. Eu când cumpar ceva deschid ochii, dau banii pentru mine și ma gândesc la raportul calitate/preț - iau ceva mai ieftin și poate nu așa bun sau ceva mai scump dar mai bun. Necazul este ca la RCA nu decid pentru mine,…

- Prețul polițelor RCA ar putea crește cu pana la 10-20%, dupa ce opțiunea de decontare directa, pe care acum o cumpara doar un șofer din 30, va deveni obligatorie. Guvernul lucreaza la o Ordonanța de Urgența in acest sens. Șoferul a carui mașina este avariata din vina altuia va fi despagubit de propriul…

- Prețul cel mai mic este principalul criteriu de care țin cont românii la încheierea unei asigurari RCA și acesta este și motivul pentru care City Insurance și Euroins au milioane de clienți (75% din total piața). În același timp cele doua societați sunt și cele mai reclamate când…

- ​Șoferii vor putea sa se adreseze propriului asigurator la care au incheiat asigurarea RCA pentru a recupera daunele produse intr-un accident auto de care nu sunt vinovați, urmand ca asiguratorul sau sa-și recupereze in totalitate sau in parte sumele achitate de la asiguratorul RCA al mașinii șoferului…

- Ministerul Finantelor a publicat pe site-ul sau proiectul de ordonanta de Urgenta ce vizeaza decontarea directa obligatorie intre asiguratorii de RCA, anunța AGERPRES. Serviciul de asigurare de decontare directa garanteaza persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asiguratorului…