Cum vor fi taxați buzoienii pentru gunoiul menajer Proprietarii de locuinte nu vor mai plati in functie de numarul de persoane, ci de cantitatea de gunoi aruncata. Reprezentantii operatorului de salubritate din Buzau si Ramnicu Sarat spun ca sunt pregatiti sa introduca noul sistem de colectare a gunoiului de la populatie. Nu de la 1 ianuarie, ci din primavara, la case, si cel mai probabil din toamna, la blocuri. Sistemul „plateste cat arunci” este folosit in majoritatea tarilor europene, tocmai pentru a stimula colectarea selectiva. Astfel, daca vor sa plateasca facturi de salubritate cat mai mici, cetatenii trebuie sa trimita cat mai multe deseuri… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

