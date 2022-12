Cum vor circula metroul și STB pe 31 decembri și 1 și 2 ianuarie Metrorex a anunțat ca trenurile vor circula dupa un program special in perioada 31 decembrie – 2 ianuarie 2023. Asta inseamna ca, pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2023, circulația trenurilor se va desfașura in intervalul orar 5:00 – 23:30. Astfel, metroul va putea fi folosit de calatori la fel ca in timpul zilelor de weekend și a sarbatorilor legale. Asta inseamna ca, pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2023, circulația trenurilor se va desfașura in intervalul orar 5:00 – 23:30. De asemenea, angajații Metrorex atrag atenția ca timpul de așteptare se va incadra intre 10 – 20 de minute. „Metrorex… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, metroul va putea fi folosit de calatori la fel ca in timpul zilelor de weekend și a sarbatorilor legale.Asta inseamna ca, pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2023, circulația trenurilor se va desfașura in intervalul orar 5:00 – 23:30.De asemenea, angajații Metrorex atrag atenția ca timpul de așteptare…

- O persoana a cazut pe calea de rulare a statiei de metrou Basarab, astfel ca circulatia trenurilor a fost reorganizata pe Magistrala 1 si se foloseste un singur fir intre statiile Gara de Nord si 1 Mai, informeaza Agerpers.

- "Metrorex asigura transportul calatorilor cu metroul in perioada sarbatorilor de iarna si prezinta programul de circulatie a trenurilor. In perioada 24 - 26 decembrie a.c. si 31 decembrie a.c. - 2 ianuarie 2023, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori…

- In perioada sarbatorilor de iarna, trenurile de metrou vor circula la un interval de 10 minute, conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale, in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, anunța Metrorex, potrivit Agerpres. In perioada sarbatorilor de iarna, metroul din București…

- "Metrorex asigura transportul calatorilor cu metroul in perioada sarbatorilor de iarna si prezinta programul de circulatie a trenurilor. In perioada 24 - 26 decembrie a.c. si 31 decembrie a.c. - 2 ianuarie 2023, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori…

- O defecțiune la garnitura de metrou a dat peste cap mersul pe Magistrala 2. Trenul a a ramas blocat in stația Aviatorilor, iar sutele de calatori au fost date jos. Conform reprezentanților Metrorex, dupa doua frane bruște, in apropierea stației, ușile au ramas blocate. S-au deschis manual doar ușile…

- O defecțiune s-a produs marți dupa-amiaza la un tren in stația Aviatorilor, iar pentru o perioada trenurile au circulat in sistem pendula, a anunțat Metrorex. Sute de calatori erau ingramadiți pe peron.Problema a aparut la ușile unei garnituri care staționa. Pentru ca nu a mai putut porni in siguranța,…

- Stația de metrou Tudor Arghezi se apropie de final! Anunțul facut de Primarul Sectorului 4Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a anunțat, vineri, intr-o postare pe Facebook , ca in mai puțin de doua luni primaria va preda „la cheie” stația de metrou Tudor Arghezi.„Ulterior, dupa recepția finala a lucrarilor,…