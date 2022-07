Legea 140/2022 modifica substanțial atat Codul Civil cat si Codul de Procedura Civila, instituind noi proceduri cu privire la dispunerea si prelungirea masurilor de ocrotire a persoanei. Iata cum vor arata buletinele „speciale” Reamintim ca in anul 2020 Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale dispozitiile legale care permiteau ca o persoana sa ramana pusa sub interdictie pentru tot restul vietii. Mai exact, Curtea Constitutionala a evidențiat ca prevederea „nu are in vedere faptul ca pot exista diferite grade de incapacitate si nici diversitatea intereselor unei persoane, nu dispune…