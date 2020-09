Stiri pe aceeasi tema

- Doua țari membre NATO se joaca, in aceste zile, cu focul, in largul Marii Mediterane. Amplificarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia, aparute pe fondul ultimelor dispute economice din Mediterana de Est, a adus relațiile, și așa dificile, dintre cele doua țari in pragul unui nou „minim istoric”. Varianta…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un...

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat sambata ca orice actiune din partea Greciei vizand extinderea apelor sale teritoriale de-a lungul tarmurilor estice, spre Turcia, va fi considerata un motiv de razboi, informeaza dpa.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW…

- O nava militara din Turcia a intrat in coliziune cu o fregata a Greciei, in estul Marii Mediterane, in contextul tensiunilor izbucnite din cauza activitatilor turce de explorare in zone disputate, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal.Incidentul, care s-a produs miercuri…

- Tensiunile dintre Grecia și Turcia s-au amplificat dupa ce o nava turceasca de prospecțiuni a fost trimisa sub escorta unor vase militare sa caute hidrocarburi intr-o zona aflata intre Cipru și Creta, la sud de orașul turcesc Antalya, zona considerata de Grecia ca fiind in apele sale teritoriale,…

- Uniunea Europeana atrage atenția ca tensiunile dintre Grecia și Turcia sunt „extrem de ingrijoratoare”. Cele doua țari s-au certat pentru migranții care traverseaza Grecia, apoi, la inceputul acestei luni, Grecia a fost foarte nemulțumita atunci cand Turcia a transformat in moschee muzeul Sfanta…

- Turcia a anunțat marți ca își suspenda proiectul de explorare a gazelor naturale în zona disputata cu Grecia din estul Mediteranei, o masura menita sa reduca tensiunile cu Atena, relateaza AFP.Ankara a anunțat saptamâna trecuta trimiterea navei de explorare Oruç Reis…

- Guvernul de la Atena a anunțat ca zborurile din Italia, Spania și Olanda vor putea ateriza în Grecia începând de luni, 15 iunie, în timp ce cetațenii din Regatul Unit și Turcia vor trebui sa aștepte pâna la 1 iulie, transmite Euronews, citat de Rador.Ministrul grec…