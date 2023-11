Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, miercuri seara, ca nu se rupe coalitia, iar Guvernul nu cade. ”Nu se rupe nicio coalitie si nu cade niciun guvern”, a afirmat, miercur seara, la Antena3, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a adaugat: ”Categoric, daca cineva va iesit din aceasta coalitie eu imi voi duce…

- Primarul Clujului, Emil Boc, ar fi principalul candidat la europarlamentare, anunța surse liberale pentru News.ro. Alaturi de acesta ar mai fi fostul director SRI, Eduard Hellvig, in timp ce clujenii Daniel Buda și Rareș Bogdan sunt cam pe ”faraș” și nu au locuri eligibile, adica greu vor mai prinde…

- "Am mers in vizita in Israel pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate poporului israelian și un puternic semnal de sprijin importantei comunitați romanești care traiește in aceasta țara. In vremuri atat de tulburi, Romania continua sa fie un factor de stabilitate, sa apere pacea, valorile democratice,…

- Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat, luni seara, ca nu a decis in acest moment daca va candida la Presedintia Romaniei, precizand ca va sustine un presedinte de stanga si nu exclude o alianta cu PNL la alegeri. „Nu mi-am facut niciun gand de a candida in acest moment la functia de presedinte…

- Principalele trei partide de Opoziție au reacționat la masurile fiscale anunțate de Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca iși va asuma raspunderea pe masurile de austeritate pregatite. Decizia coaliției, luata luni in ședința de la ora 17:00. George Simion (AUR): Vom depune o moțiune de cenzura,…

- Premierul Marcel Ciolacu a eliberat-o pe Ștefania Gabriella Ferencz din funcția de secretar general in Ministerul de Interne, la cerere, incepand cu data de 1 septembrie, se arata intr-o decizie publicata in Monitorul Oficial. Potrivit deciziei, Ștefania Gabriella Ferencz „preda lucrarile și bunurile…

- Cristiano Ronaldo a fost in centrul atenției și la meciul in care Al Nassr Riyadh a infruntat Al-Ahli Dubai pentru un loc in grupele Ligii Campionilor Asiei. Starul portughez a facut scandal și s-a certat cu arbitrul, iar la un moment dat a imbrancit și un om din staff-ul echipei adverse. Cristiano…