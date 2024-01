Stiri pe aceeasi tema

- Iata anunțul publicat de Ministerul Muncii:Precizari importante legate de impozitarea pensiilorAvand in vedere unele materiale de presa care furnizeaza date inexacte legate de pensii, facem urmatoarele precizari: 1. Nimic nu s-a schimbat in impozitarea pensiilor contributive in 2024! Mai exact, pensiile…

- Analiza Mazars In data de 5 ianuarie 2024, legislația privind impozitul minim pe profit la nivel global a fost transpusa in legislația naționala prin Legea nr. 431/2023. Deși primul termen de depunere pentru grupurile multinaționale și naționale incluse in sfera de aplicare este estimat pentru iunie…

- Federatia Sanitas din Romania anunta deschiderea conflictului de munca pentru ca intregul personal medical, personal nemedical (TESA), personal auxiliar, contractual sau functionari publici din DSP, precum si salariati de toate specialitatile din domeniul asistentei sociale sa-si recupereze drepturile…

- Pe langa impozitul pe profit de 16%, din 2024, vor intra in vigoare impozitul minim pe cifra de afaceri, precum și impozitul minim global de 15%, iar companiile trebuie sa fie foarte atente și sa calculeze pentru plata carui impozit se califica. Impozitul minim global pe profit de 15% este o masura…

- Administrația Judeteana a Finanțelor Publice Salaj aduce la cunoștința contribuabililor faptul ca prin Legea nr. 296/2023 au fost aduse modificari legislative cu incidența fiscala. Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2024: 1. Se introduce impozitul minim de 1% pe cifra de afaceri pentru contribuabilii (…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca impozitul pe salariul nimim va scadea din 2024. Ciolacu a declarat ca Romania trebuie sa țina sub control deficitul care deja a explodat. Asta, susține premierul, daca la șefia guvernului va fi un premier responsabil, nu ca predecesorii sai, pe care ii acuza ca au dus…

- Informare: Primaria Vacarești anunța ca din ianuarie 2024, cetațenii eligibili pot beneficia de un venit minim de incluziune potrivit cadrului normativ prevazut de Legea nr. 196/2016 actualizata. Conform dispozițiilor legale, beneficiarilor serviciilor sociale li se va acorda, incepand cu 01.01.2024,…

- Se schimba legea. La volanul unei „bestii” nu se mai poate afla orice șofer Se schimba legea și mulți șoferi nu vor mai avea dreptul sa conduca mașini puternice. O propunere legislativa urmarește sa reglementeze drastic modalitatea prin care se poate obține permisul auto. Concret, parlamentarii au in…