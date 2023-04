Stiri pe aceeasi tema

- Conopida pane la cuptor este un preparat delicios pe care-l puteți manca cu un sos de maioneza de post din aquafaba, i-am pune și puțina verdeața, sau langa o porție de cartofi wedges ori, de ce nu, langa o friptura, la fel principal.

- Sfecla rosie, un ajutor extraordinar pentru sanatate, este un aliment nutritiv si un medicament cu multiple aplicatii terapeutice. Usor digerabila, sfecla rosie regleaza funcțiile hepatice, fiind desebit de eficienta in tratarea virozelor, anemiilor, imunitații scazute, nevrozelor, demineralizarii,…

- Sfecla rosie este considerata superalimentul local. Radacina este folosita in bucatarie ca o leguma sanatoasa, mai ales iarna. Sfecla roșie este in sezon in a doua jumatate a anului calendaristic si poate fi adusa de pe camp pana la primul inghet. Dupa aceea, radacinile pot fi depozitate timp de aproximativ…

Sfecla roșie este o leguma deosebit de sanatoasa care se foloseste in medicina naturista ca mijloc de tratament pentru un spectru larg de boli si afectiuni.

- McDonald's France urmeaza sa propuna - incepand de la 7 martie, pe o perioada de "trei-patru saptamani" - clientilor in locul cartofilor prajiti morcovi, pastarnac si sfecla rosie prajite, relateaza Le Figaro. Schimbarea, dezvaluita de Le Parisien, urmeaza sa promovata printr-o campanie de promovare,…

- Carnea se regasește in multe rețete de borș. Cu toate acestea, bucatarul ucrainean Ievgen Klopotenko a dezvaluit rețeta borșului vegetarian care conține cartofi, fasole roșie, varza și sfecla roșie.

- Abundența de nutrienți și vitamine, conținute de sfecla, transforma aceasta leguma populara intr-un super aliment. Nu mai puțin interesante sunt frunzele de sfecla, pe care gospodinele cu experiența nu le ignora, imbogațind cu ele o mare varietate de preparate. Daca scopul tau este sa mananci variat,…

Sucul de sfecla roșie obținut prin stoarcere este resorbit foarte repede și fara efort in sistemul digestiv, de unde ajunge direct in sange și apoi in celulele somatice și cerebrale. Astfel, efectul sau vindecator este rapid.