- Cum va fi VREMEA pana in 23 ianuarie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 23 ianuarie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi scazute, specifice acestei perioade,…

- Cum va fi VREMEA pana in 16 ianuarie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și șanse reduse de ninsoare, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 16 ianuarie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și șanse reduse de ninsoare, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi scazute, specifice…

- Vremea va deveni geroasa dimineața și noaptea, iar in depresiuni așteptam minime de pana la minus 17 grade, a spus la Digi24 Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie.

- Inceputul lui 2022 aduce temperaturi in crestere. Meteorologii anunța ca in primele zile ale Anului Nou vom avea parte de o vreme mai calda decat ar fi normal pentru data din calendar, mai ales in sudul, centrul și estul tarii.

- Vremea de Anul Nou și Revelion 2022 in Alba. Prognoza METEO pentru noaptea dintre ani Vremea de Anul Nou 2022 și Revelion 2022 in Alba. Prognoza METEO pentru noaptea dintre ani In perioada Anului Nou vom avea parte de temperaturi scazute, in intregul județ, dar și șanse scazute de precipitații. Citește…

- Cum va fi VREMEA de Craciun 2021, in județul Alba. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare Cum va fi VREMEA de Craciun 2021, in județul Alba. Prognoza METEO. Temperaturi scazute și șanse de ninsoare In perioada Craciunului vom avea parte de temperaturi scazute, in intregul județ, dar totdata, exista…

- Cum va fi VREMEA pana in 26 decembrie 2021, in Alba, Temperaturi scazute și șanse de ninsoare, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 26 decembrie 2021, in Alba, Temperaturi scazute și șanse de ninsoare, la nivel județean Saptamana care urmeaza arata ca iarna iși intra in drepturi, temperaturile…

- Meteorologii anunța pentru astazi cer variabil, fara precipitații și maxime care vor oscila intre +6 și +8 grade Celsius, ziua. Pe timp de noapte, vom avea parte de minime de pana la -5 grade Celsius. Incepand de vineri, vremea se incalzește. Astfel, pe timp de zi maxima va ajunge pana la +15 grade.