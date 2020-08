Cum va fi vremea în ultima zi de vară: Unii trebuie să fie foarte prudenți când ies afară CHIȘINAU, 30 aug - Sputnik. Meteorologii prognozeaza pentru astazi temperaturi de pana la 35 de grade. In nordul țarii se vor inregistra 33 de grade, in centru vor fi 34, iar in sud va fi cel mai cald - 35 de grade. © Photo : SHSPrognoza meteo 31.08 - 06.09.2020 meteo 31.08 - 06.09.2020 Astazi cerul va fi variabil, precipitații nu se prevad. Vantul va sufla pana la șapte metri pe secunda. In urmatoarele zile se vor menține temperaturi ridicate. Marți vor fi 34 de grade, miercuri - 33 de grade, iar joi și vineri vor fi 31 de grade. Chiar daca este inceput de toamna, temperaturile vor fi destul de ridicate pentru… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

