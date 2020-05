Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele doua saptamani vor fi caracterizate de o vreme cu alternante termice, precum si de perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in majoritatea regiunilor, reiese din prognoza publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 25 mai - 7 iunie. In…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de instabilitate atmosferica pentru intreaga tara. Aceasta este valabila in intervalul 25 mai, ora 12:00-27 mai, ora 23:00. “In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.…

- Prognoza meteo, luna mai 2020. Vremea se anunța calduroasa, dar instabila in luna mai. Zilele vor fiinsorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zile reci si ploioase, iar ploile au adesea caracter torential, conform caracterizarii climatice a lunii mai, publicate de Administratia Nationala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, valabila joi, 30 Apr 2020, intre orele 10:00 și 21:00.

- Cum va fi vremea de Paste? Norul de fum din Ucraina se indreapta spre Romania? Climatologul Roxana Bojariu de la Administratia Nationala de Meteorologie a fost in matinal cu Adina Suhan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/15-apr-2020-M1.mp3

- Informare de racire accentuata, ninsori și vant puternic in toata tara. Interval de valabilitate: 21 martie, ora 18 – 25 martie, ora 08 In intervalul menționat, vremea se va raci accentuat in toata țara, devenind treptat deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie. noaptea de sambata spre duminica…

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, incepand de duminica, iar ninsorile si viscolul isi vor face simtite prezenta pana miercuri dimineata, reiese din prognoza de specialitate publicata, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres. Conform meteorologilor, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 13 aprilie Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!