Stiri pe aceeasi tema

- Canicula și vremea instabila impart Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza speciala pentru București, valabila pana luni, 31 iulie. Daca la nivelul intregii țari, instabilitatea atmosferica este prezenta in a doua jumatate a intervalului, in mai multe regiuni din țara, in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod portocaliu și Cod galben de fenomene periculoase din cauza caniculei, valabila pana luni, 31 iulie. Cod galben Meteorologii au emis averuzare de cod galben de intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica, in intervalul 30…

- Vreme instabila in urmatoarele ore in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben și cod portocaliu, valabile pana luni, 31 iulie. Instabilitatea atmosferica va fi prezenta in a doua jumatate a intervalului, incepand de duminica dupa-amiaza in mai multe regiuni din țara. COD…

- Cerul va fi variabil, temporar cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, in special dupa-amiaza și seara, in Maramureș și pe arii restranse in Crișana, Transilvania și Moldova. Cu totul izolat cantitațile de apa vor depași 15...20 l/mp și vor fi condiții…

- Instabilitatea atmosferica va fi acceptata și se va manifesta prin perioade cu innorari, averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descarcari electrice si pe alocuri vijelii și grindina - in Banat, Crișana, Maramureș, in Transilvania și jumatatea de nord a Moldovei. Se vor strange, așadar,…

- Cum este vremea in Romania pe 23 iulie 2023Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea se menține calda și disconfortul termic este ridicat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge un nivel critic de 80 de unitați in multe zone din țara. In Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș,…

- Agenția Naționala de Meteorologie a transmis o informare meteo de val de caldura, disconfort termic și canicula, in intervalul 10 – 14 iulie.Luni, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia. In zilele canicula se va extinde și in Muntenia, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, Transilvania…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferica, valabil duminica, intre orele 12:00 și 23:00. In intervalul menționat, in zona de munte, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului, Oltenia, nord-vestul și sud-estul Munteniei și vestul…