Cum va fi vremea în Bistrița-Năsăud de Crăciun și de Anul Nou. UNDE ne putem bucura de zăpadă Ajunul Craciunului se anunța cam mohorat in Bistrița-Nasaud. „In loc sa ne bucuram de ninsori si decor alb de Craciun, temperaturile mai castiga cateva unitați și devin deosebit de calde pentru sfarșitul lui decembrie”, ne informeaza cei de la Meteo BN. Se pare ca vremea nu ține cu noi și nu vom avea parte de zapada, de Craciun, in Bistrița-Nasaud. Astazi va ploua slab iar dimineața va fi ceața asociata cu burnița. Precipitații mixte vor fi posibile doar in zonele cele mai inalte de munte, la peste 1800 m. altitudine – anunța Meteo BN . Temperaturile maxime se vor incadra intre +5°C si +9°C iar… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

