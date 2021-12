Cum va fi vremea de Revelion, la malul marii. Ce spun specialistii Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Cu variatii in general usoare de la o zi la alta, in perioada 27 decembrie 03 ianuarie, temperaturile maxime vor avea o tendinta de crestere de la 5...6 grade, in medie, in primele zile spre valori in jurul a 8 grade in 03 ianuarie.Ulterior datei de 03 ianuarie vremea se va raci, astfel ca temperaturile maxime vor cobori spre 4 grade in perioada 07 09 ian ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

