Cum va fi vremea azi. Prognoza meteo pentru 12 august 2020 Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat pentru azi, 12 august 2020, temperaturi ridicate in cea mai mare parte a țarii. Local se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice și izolat intensificari de scurta durata ale vantului. Asta nu inseamna ca am scapat de canicula. Maximele zilei vor ajunge pana la 31 de grade in […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat pentru azu, 12 august 2020, temperaturi ridicate in cea mai mare parte a țarii. Local se vor inregistra averse insoțite de descarcari electrice și izolat intensificari de scurta durata ale vantului. Asta nu inseamna ca am scapat de canicula. Maximele…

- In București, duminica, vremea se va menține calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 34 de grade, iar la amiaza, disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari spre sfarșitul intervalului cand va crește probabilitatea pentru averse, descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca și pe parcursul zilei de miercuri, 24 iunie, vremea se va menține ca și in perioada anterioara, marcata de instabilitate atmosferica accentuata. In prima parte a intervalului instabilitatea atmosferica se va menține temporar accentuata in centrul,…

- Marți, 16 iunie 2020, instabilitatea atmosferica va fi in continuare accentuata, in cea mai mare parte a Romaniei.Vor fi perioade cu innorari, averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, vijelii si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat luni prognoza pentru perioada 1 - 14 iunie: Moldova In primele trei zile vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru inceputul lunii iunie, media maximelor termice urmand a se situa intre 15 si 20 de grade. Ulterior se va incalzi treptat, iar aceasta…

- Ziarul Unirea Cum va fi vremea in luna iunie 2020: ANM a publicat prognoza meteo pentru intervalul urmator Saptamana viitoare vremea va fi mai rece decat in mod obișnuit, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunta, in prognoza meteo valabila intre 1 și 29 iunie, dar din 8 iunie vine vara adevarata,…

- Prognoza meteo pentru urmatoarea saptamana nu aduce schimbari majore in ceea ce privește regimul termic. Astfel, in perioada 1-8 iunie, vremea se va menține rece, temperaturile urmand sa fie mai scazute decat normalul perioadei, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Conform meteorologilor,…

- Prognoza meteo iunie 2020 aduce vești cat se poate de bune, dupa ce, in ultima perioada am avut parte de o vreme ploioasa, cu temperaturi sub media normala a acestei perioade. Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) estimeaza ca vremea nu va suferi modificari semnificative in…