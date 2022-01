„Primul semn, berbecul, este norocos la toate. Și financiar, și profesional, și emoțional. Poate sa se casatoresca, poate sa aiba parte de provocari și promovari, de asemenea.Taurii au parte de foarte multe transformari. Aș spune ca este un an in care vor reuși pe multe sectoare. Atenție la atașamente. Avem nevoie sa dam drumul la acele lucruri care ne blocheaza. Stau bine și financiar.Gemenii au parte de multe rasturnari de situație, studii, iubire in cercul de prieteni, bani din mai multe surse. Ei sunt cheltuitori și au nevoie de resurse. Foarte bine in sfera sentimentala. Și cu iubirea stau…