- ”Comisia a aprobat astazi, 23 martie, construirea unui drum expres intre orasele Craiova si Pitesti. UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orase. Proiectul, care face parte din reteaua transeuropeana…

- In luna septembrie 2020, Adrian Sarbu, „parintele PRO TV” și unul dintre cei mai reputați creatori TV din Romania, lansa oficial un nou post TV: Aleph News. Cum arata situația cifrelor la șase luni de la prima emisie? Aleph News este un post cu cadre fixe, cu prezentatori imbracați doar in alb și cu…

- ORAVITA – Chiar daca ajung la un numitor comun cand voteaza proiectele de hotarare ale Consiliului Local, alesii oraviteni nu se pot debarasa de trendul politic al intepaturilor cordiale reciproce! Unul din proiectele de hotarare votate de alesii locali in cadrul unei sedinte extraordinare recente a…

- ”Compania Nationala de Investitii (CNI), prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat ieri contractul pentru construirea unuia dintre cele mai moderne camine studentesti din Romania, de care va beneficia Universitatea Transilvania Brasov, obiectiv inclus in cadrul Programului…

- Proiectul de buget pe anul 2021 aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului de Finanțe conține o prevedere intr-una dintre anexele la bugetul Sanatații, in care se precizeaza ca Ministerul Sanatații are ca prioritați strategice pe termen mediul „demersuri pentru adoptarea Legii vaccinarii, care…

- Cinci elevi de la Colegiul Național de Informatica din orașul Piatra-Neamț au caștigat locul intai la un concurs regional derulat de Microsoft la nivel global, cu un proiect ce a avut ca tema protejarea nurcilor in Delta Dunarii. Cei cinci elevi din clasele XI-XII, Anya Andreea Biro, Vlad Andrei Butnaru,…

- Reprezentanții Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Dolj au participat astazi la prima intalnire din cadrul campaniei de informare a cetațenilor din comuna DIOȘTI, cu ocazia inceperii lucrarilor de cadastru general. Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietaților din comuna…