Cum vă branșați/racordați la rețeaua publică de apă-canal din Ilfov? Cetațenii care doresc sa se racordeze la rețeaua publica de apa-canal din Ilfov au acum posibilitatea sa cunoasca din timp pașii care trebuie urmați. Respectarea lor asigura reușita și rapiditatea racordarii. Drumul de la dorința de branșare la racordarea efectiva la rețeaua de apa-canal din Ilfov trece printre niște jaloane, de fapt niște pași care trebuie urmați intocmai. Doritorii trebuie sa știe ca mai intai trebuie obținut avizul de branșare/racordare la sistemul public de apa-canalizare. Exista un aviz de principiu și unul definitiv de branșare/racordare. Avizul de principiu este documentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

