- Primaria Municipiului Aiud anunța inceperea acțiunii de inregistrare sistematica a terenurilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciara (intabulare gratuita). Cetațenii care dețin in proprietate terenuri in sectorul cadastral 90, Aiudul de Sus, parcelele Pe Poiana, Sub Poiana, Dupa Garduri,…

- Acțiune de intabulare gratuita a terenurilor la Aiud. Ce documente trebuie sa prezinte proprietarii Primaria municipiului Aiud anunța inceperea acțiunii de inregistrare sistematica a terenurilor in sistemul integrat de cadastru și carte funciara. Este vorba despre intabulare gratuita. Cetațenii care…

- Cetațenii care dețin in proprietate terenuri in sectorul cadastral 90, Aiudul de Sus, parcelele Pe Poiana, Sub Poiana, Dupa Garduri, Berc, Paraul Bisericii sunt invitați sa se prezinte in zilele de 18, 19 și 20 martie 2024, la sediul Primariei municipiului Aiud, sala de casatorii a instituției, intre…

- Se modifica regulile la inscrierea in evidențele de cadastru și carte funciara. O semnatura, eliminata din documente Regulile pentru inscrierea in evidențele de cadastru și carte funciara vor fi modificate. Se elimina o semnatura de pe cererea prin incheiere de admitere sau respingere. Proiectul este…

- Timișul ramane in continuare unul dintre județele cu cea mai extinsa activitate imobiliara din țara. Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a eliberat, online, prin intermediul platformei EPAY.ANCPI.RO, 173.782 de documente, in prima luna a anului 2024. In luna ianuarie a anului…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara ANCPI va semna, in perioada urmatoare, contractele pentru cadastrarea integrala a 91 de comune. Lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se desfasoara in cadrul Programului national…

- Dupa ce a fost demarat programul național de cadastru și carte funciara, unii clujeni din mediul rural s-au trezit cu proprietațile intabulate pe altcineva. Proiectul a fost derulat haotic și a adunat un val de erori, in acte.

- Aproape 2 milioane de extrase de carte funciara pentru informare și extrase din planul cadastral au fost eliberate online in 2023 de angajații Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI).