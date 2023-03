In contextul european al tendințelor de decarbonizare, exista necesitatea de a stabilii un cuprinzator plan durabil pentru trecerea la verde a sectorului transporturilor, adaptat la specificul fiecaruia mod de transport. Confederația Patronala Concordia a realizat, cu ajutorul Deloitte, Studiul privind Viitorul Transportului , care reprezinta o prima foaie de parcurs pentru a ne atinge țintele, in contextul tendințelor europene de decarbonare, al obiectivelor Planului Național in domeniul Energiei și Schimbarilor Climatice și al obiectivelor pachetului Fit for 55. Studiul Concordia are in vedere…