- Premierul Nicolae Ciuca si-a aratat sustinerea pentru dezvoltarea proiectelor in domeniul energiei nucleare, exprimandu-si increderea ca, in baza cooperarii cu expertii francezi, vor fi dezvoltate noi capabilitati de productie si vor fi consolidate cele existente. Declarațiile au fost facute in cadrul…

- Dupa ce emisiunea Acces Direct a luat vacanța și se pregatește pentru urmatorul sezon ce va fi difuzat in curand la Antena Stars, Mirela Vaida a plecat alaturi de familia sa in concediu. Prezentatoarea nu a ales insa o destinație din Romania, ci una din afara și preferata de mulți romani.

- Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a rememorat, in cel de-al doilea episod al podcastului „Profu' de Sport”, realizat de Catalin Țepelin, redactorul-șef al GSP, episoade savuroase din cariera sa de peste 50 de ani. Cel de-al doilea invitat al sportcastului a fost Ovidiu Ioanițoaia,…

- Alina Pușcas este una dintre vedetele din Romania care a reușit sa imbine, cu ușurința, pare din exterior, cariera cu viața de familie. Prezentatoarea show-ului ‘’Te cunosc de undeva’’, difuzat pe Antena 1, și-a gestionat timpul corect și nu și-a neglijat familia, in ciuda programului de lucru pe care…

- Pericolul mocneste pe campurile din Romania. Seceta prelungita si arsita care a pus stapanire pe mai multe zone au transformat hectare intregi in bombe cu ceas. La cea mai mica scanteie pot izbucni incendii de vegetatie masive.

- Noua stea a sportului romanesc, David Popovici, a devzaluit care este propunerea uluitoare pe care a primit-o, in ciuda faptului ca are doar 17 ani. Sportivul a recunoscut ca i-a fost sugerata posibilitatea ca unul dintre bazinele de inot din Romania sa ii poarte numele, in urma realizarilor sale incredibile…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat astazi, 30 iunie, in format hibrid, conferința „Securizarea lanțurilor de aprovizionare cu semiconductori și metale rare la nivelul Uniunii Europene. Cum ar putea Romania sa valorifice acest context?”. Fii la curent cu cele mai noi…

- E vara și totodata weekend, iar multe vedete din țara noastra se bucura de vacanțe frumoase și relaxante. Ei bine, prezentatoarea de la Antena Stars, Natalia Mateuț, a decis sa plece sa se distreze pe plaja pe care o prefera din țara noastra. Ce destinație a ales indragita vedeta.