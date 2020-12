Cum te infectezi CEL MAI UȘOR cu noul coronavirus. Octavian Jurma explică Octavian Jurma, medic și cercetator, a precizat ca virusul ramane in aer și dupa ce o parte dintre persoane au parasit incaperea, prin urmare riscul de contaminare nu dispare in momentul in care oamenii au ieșit din camera, a explicat specialistul. ”In general, activitatea in aer liber nu este o sursa semnificativa de infecție. Ce se poate intampla in aer liber este ca doi oameni sa stea de vorba o ora, sa spunem, unul langa altul, sa nu aiba masca sau sa aiba un grad inalt de infectare și sa se poata infecta. Noi ne infectam daca stam mai mult de 10 minute in proximitate, indiferent daca e in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

