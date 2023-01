Stiri pe aceeasi tema

- Felul in care reusesti sa iti pastrezi calmul si sa stii ce nu trebuie sa faci niciodata atunci cand te ataca un caine iti poate salva viata, a declarat politistul Gabriel Nicolae Ivanov, specializat de aproape 25 de ani in dresajul si comportamentul canin si coordonator al singurei echipe operative…

- Ana, in varsta de 44 de ani, a murit sambata dupa ce a fost atacata de o haita de caini in timp ce alerga in zona Lacul Morii din București. Mai fusese atacata de caini, acum niciun an, in aceeași zona, și a scapat atunci cu viața doar datorita intervenției curajoase a altor sportivi, care treceau intamplator…

- Cosmin se intorcea aseara de la Sibiu, acolo unde și-a petrecut Revelionul alaturi de cațiva prieteni. In Turda a vazut mai mulți oameni adunați in jurul unui tanar, cazut pe strada. I-a spus tatalui sau, care conducea mașina, sa opreasca imediat.Acesta are tot timpul in mașina parinților un rucsac…

- Noi detalii in cazul exploziei raportate luni dimineața, 21 noiembrie, intr-o zona selecta din București. Cine e proprietarul Mercedesului care a luat foc in Cartierul Francez. Cum a reușit sa-și salveze viața, de fapt. Iata ce știm pana acum despre evenimentul ce a marcat bucureștenii inca de la primele…