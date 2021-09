Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Simin Aysel Florescu, managerul spitalului Victor Babes din Capitala, susține ca "vaccinații nu fac deloc boala sau fac forme ușoare" și le transmite celor reticenți sa se vaccineze impotriva COVID.

- Directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, a atras atenția asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile sanitare…

- Toate cele 19 paturi de ATI de la Institutul Matei Bals si toate cele 7 de la Spitalul Victor Babes din Capitala sunt ocupate cu pacienti cu forme severe de COVID-19. Medicii spun ca la unitatile sanitare ajung multi tineri nevaccinati. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli…

- Situația de criza din Afganistan pune in pericol viețile a peste 10 milioane de afgani, majoritatea fiind copii fara aparare. In urma proceselor de evacuare a trupelor straine, talibanii au blocat caile de acces, iar ajutoarele umanitare nu mai pot ajunge la destinație. UNICEF avertizeaza ca 10 milioane…

- Linia de autobuz 381 va suferi alte modificari, dupa ce a preluat traseul fostei linii 300. Autobuzele vor avea stație in rondul de la Piața Romana, pe sensul catre Piața Victoriei, anunța Asociatia de...

- Presedintele Ashraf Ghani le-a cerut duminica fortelor de securitate afgane sa garanteze „securitatea tuturor cetatenilor” mentinand ordinea publica in Kabul, in contextul in care talibanii sunt pe punctul de a prelua puterea in Afganistan, transmite AFP. „Am ordonat fortelor de securitate (…) sa garanteze…

- Marinescu a subliniat ca, ținand cont de creșterea numarului infectarilor din ultimele doua saptamani, autoritațile și unitațile sanitare trebuie sa fie pregatite pentru valul 4 al pandemiei.”In ultimele saptamani se inregistreaza o creștere constanța, nu exploziva. Vreau sa sper ca valul patru ar insemna…

- SRI anunta, joi, ca s-a inregistrat un atac cibernetic cu aplicatia ransomware PHOBOS, la Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting din Bucuresti. Atacatorii au cerut plata unei sume de bani, insa institutia nu s-a conformat. Activitatea curenta a spitalului nu a fost intrerupta. SRI vine cu o serie de sfaturi…