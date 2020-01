Stiri pe aceeasi tema

- Ametiti de bautura si dornici sa câstige un concurs barbar, zeci de localnici din Mogosesti, un sat din comuna dâmboviteana Dragomiresti, îsi supun caii la chinuri groaznice de Boboteaza, spre amuzamentul publicului prezent. S-a întâmplat luni, 6 ianuarie,…

- Un numar de 55 de persoane private de libertate isi serbeaza, astazi, ziua numelui in spatele gratiilor. Detinutii au participat la slujbele oficiate, la capela din incinta Penitenciarului, de Boboteaza si Sfantul Ion. Conform traditiei, in aceste zi...

- inciunile lui Klaus Iohannis nu sunt simple declaratii politice, ci tot ce spune Klaus Iohannis se incadreaza la inselaciune, fapta inclusa la art. 244 din CP. Iata cea mai revoltatoare inselaciune savarsita de incrimnatul Klaus Iohannis. Iohannis spune ca nu are nimic in comun cu defrisarile mafiote…

- Infractorul care a jefuit si bagat in spital doua pensionare se numeste Viorel Hilitanu si are varsta de 54 de ani, el fiind originar din comuna Mogosesti. Pe data de 15 octombrie, Hilitanu a fost eliberat din Penitenciarul Gaesti cu toate ca mai avea de ispasit inca cel putin doi ani de puscarie. El…