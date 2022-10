Stiri pe aceeasi tema

- In perioada rece tot mai multe persoane racesc și de cele mai multe ori simptomele nu sunt identificare corect. Raceala este confundata cu gripa și invers. Medicul infecționist Adrian Marinescu a explicat care sunt diferențe și cum ne putem da seama in funcție de simptome și debutul bolii.

- Comisia Europeana a avertizat vineri asupra posibilitatii reintroducerii unor masuri menite sa incetineasca raspandirea COVID-19, inclusiv purtarea mastii si limitarea reuniunilor, insistand pe importanța vaccinarii pentru a tine pandemia sub control.

- Ministerul Sanatații a facut, vineri, cateva recomandari privind normele de igiena in școli, in contextul pandemiei cu SARS-COV-2 și al apropierii sezonului gripal. Virozele respiratorii sunt frecvente in sezonul rece și pot afecta colectivitațile in care copiii desfașoara activitați de invațamant.…

- Instituția condusa de Alexandru Rafila a transmis vineri, 2 septembrie, o serie de recomandari și reguli de igiena, care sa previna și sa controleze infecțiile respiratorii, in contextul in care școlile incep luni, 5 septembrie. Ministerul a precizat ca purtarea maștii in spațiile inchise trebuie luata…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor SUA (CDC) a actualizat, in aceasta luna, recomandarile privind masurile Covid-19. Astfel, dispar testarile, carantina și distanțarea fizica, o simpla masca fiind de ajuns atat pentru cei infectați, cat și pentru contacții cu persoane testate pozitiv. Diferența…

- Florin Salam este, in acest moment, la un spital de boli infectioase din Capitala, unde medicii ii asigura tratamentul pentru Covid.Cantaretul de manele are o stare de sanatate precara, acuza probleme respiratorii grave, conform Romania TV.Roxana Dobre, sotia lui Florin Salam, l a insotit pe artist…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa inceapa acum pregatirile pentru un nou val al pandemiei de Covid-19 la toamna si iarna, ”cand s-ar putea combina cu gripa de sezon”, transmite Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate și Siguranța Alimentara, transmit agențiile de presa.…

- Chiar daca numarul de cazuri Covid creste accelerat de la o zi la alta in tara, inclusiv in Dolj, formele de imbolnavire din valul 6 sunt, in general, usoare sau moderate. De altfel, multe cazuri pot trece neobservate, pentru ca simptomele sunt puse pe seama altor factori, spune medicul Dragos Nicolosu,…