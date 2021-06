Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat aer conditionat poate deveni o necesitate pe timpul verii, in special atunci cand locuiesti intr-o locuinta care nu are peretii reci. Totusi, fiecare model este construit in mod diferit si este destul de greu sa-l alegi pe cel potrivit. Iata ce trebuie sa stii pentru a face lucrurile mai simple!…

- Garanția pentru sticlele din plastic pe care Ministerul Mediului o va propune va fi de 50 de bani per sticla, indiferent de marimea acesteia, daca respectivul ambalaj este de pana in 3 litri. Cine aduna 10 sticle are 5 lei, a aratat ministrul Tanczos Barna, marți seara, la Digi24.

- Un dezavantaj major al deținerii unui aparat de aer condiționat montat pe perete este metoda greoaie de instalare. Ei bine, Samsung pare sa se gandeasca la o soluție pentru asta, deoarece a lansat un model de aparat de aer condiționat pentru care nu este nevoie sa solicitați un tehnician. Produsul este…

