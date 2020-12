Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel a implinit 40 de ani! Iata cum a sarbatorit! Ieri a fost o zi cu totul și cu totul speciala pentru Valentina Pelinel. Vedeta a implinit 40 de ani, aniversare pe care a petrecut-o alaturi de cele mai dragi persoane. Soțul ei, Cristi Borcea, și cei trei copii pe care ii au impreuna.…

- Intr-un interviu acordat publicației Ok Magazine, Valentina Pelinel și Cristi Borcea vorbesc despre viața de familie și despre cei trei copii pe care ii au impreuna.„Mi-am dorit foarte mult sa fiu mama si cu Milan am ramas insarcinata de la prima incercare. Dupa care am simtit ca mai vreau copii, ca…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au trei copii impreuna, toți concepuți in cei 5 ani petrecuți de fostul finanțator al clubului Dinamo in detenție. Cei doi au risipit misterul acestei performanțe.

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi. Deși aceasta a mai trecut prin cateva casnicii, acum se pare ca și-a gasit in sfarșit liniștea in brațele femeii care i-a daruit trei copii: doua fetițe gemene și un baiețel! Iata ca acum Velentina Pelinel a…

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, a transmis un mesaj urmaritorilor ei de pe Instagram, in contextul epidemiologic din Romania. „Amintindu-mi de acele zile in care eram liberi și sperand ca totul va fi la fel in scurt timp. Intre timp, stați in siguranța", a scris Valentina pe contul de Instagram.…

- Nasrin Ameri, prezentatoarea de la Antena Stars, a implinit in urma cu doua zile 30 de ani, iar cu aceasta ocazie a facut o petrecere pe terasa prietenei sale Valentina Pelinel și a lui Cristi Borcea.Petrecerea a ținut pana la miezul nopții, invitații s-au bucurat de muzica și mancare buna. Atmosfera…