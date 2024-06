Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 14 ani a murit, marți dupa-amiaza, dupa ce s-a electrocutat in timp ce se juca intr-un complex sportiv din Orșova. Acesta s-ar fi ascuns in camera tehnica a complexului. Potrivit IPJ Mehedinți, polițiștii din Orșova au fost sesizați marți dupa-amiaza cu privire la faptul ca la complexul…

- Un baiat de 14 ani a murit electrocutat la clubul de canotaj din Orsova. Adolescentul se juca de a v ati ascunselea cu cativa colegi. La data de 11 iunie a.c., ora 17.20, Politia municipiului Orsova a fost sesizata cu privire la faptul ca, la complexul sportiv din municipiu, o persoana s ar fi electrocuta,…

- Un baiat de 15 ani din Botoșani a murit, marți, 11 iunie 2024, dupa ce s-a electrocutat in camera tehnica de la Centrul Național Olimpic de Pregatire a Juniorilor (CNOPJ) din cadrul Complexului Sportiv Național Orșova.

- Tragedie in Baia Mare: Un barbat in varsta de 40 de ani a murit strivit de un motostivuitor intr-un accident șocant La data de 10 iunie a.c., la ora 09.52, reprezentanții unei societați comerciale au sesizat Poliția municipiului Baia Mare cu privire la faptul ca un angajat in varsta de 40 ani, in timp…

- Sfarșit tragic pentru un tanar in varsta de 19 ani. Și-a pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut in aceasta dimineața, pe DE 581, in apropiere de municipiul Barlad. In tragicul eveniment rutier a mai fost implicata o tanara in varsta de 18 ani care este in coma profunda.

- Scene șocante s-au derulat intr-o comuna din Prahova. Un baiat in varsta de 16 ani a murit dupa ce s-a inecat in balta unei balastiere. Prietenii adolescentului spun ca tragedia putea fi evitata daca soferul unui camion care se afla in apropiere ar fi intervenit sa il salveze pe minor.

- Un copil in varsta de 13 ani a murit inecat, in seara zilei de 1 iunie, intr-o balta din zona barajului Castranova din judetul Dolj. Trupul baiatului a fost gasit, insa era prea tarziu pentru a putea fi salvat. Politia anunta, duminica, deschiderea unui dosar penal in cadrul caruia se fac cercetari…

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! O fetița in varsta de numai 4 ani, care ar fi traversat o strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de un autoturism. Din nefericire, micuța a decedat ulterior la un spital din Timișoara.