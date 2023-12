Stiri pe aceeasi tema

- "Cununia civila este ceva unic, ce mi-am dorit de mic copil, sa imi gasesc jumatatea, am doua familii care ne-au susținut necondiționat de la inceput. Ne iubim, ne apreciem, ne respectam. ", a spus Ianis.Marea absența de la petrecere a fost Simona Halep, iar Gigi Becali și-a incalcat promisiunea de…

- Gigi Becali a facut spectacol la cununia civila a lui Ianis Hagi si Elena Tanase.Gigi Becali a facut spectacol la cununia civila a lui Ianis Hagi si Elena Tanase. A cantat si a dansat.Patronul FCSB a cantat in machidoneste si a acaparat ringul de dans.Gigi Becali nu mai fusese la o petrecere din 2019,…

- Gigi Becali (65 de ani) și-a facut apariția in ziua de Craciun la petrecerea de cununie organizata de Ianis Hagi și de Elena. Finanțatorul celor de la FCSB declara in 2021 ca nu mai participa la evenimente festive unde se asculta muzica, scrie gsp.ro.Ianis Hagi și Elena Tanase iși sarbatoresc astazi…

- Ianis Hagi și Elena Tanase s-au cununat civil la București, in ziua de Craciun, dupa ce fotbalistul roman o ceruse in vara de soție. Fiul lui Gica Hagi și-a cerut iubita in casatorie la Paris, intr-un cadru romantic, avand Turnul Eiffel pe fundal. Citește și: Cel mai calduros Craciun din istorie. 21…

- Un an 2023 și un Craciun de neuitat pentru Ianis Hagi și Elena Tanase, care s-au cununat civil la București, in zoia de Craciun. Pentru Ianis Hagi, atacantul naționalei de fotbal, dincolo de calificarea cu echipa Romaniei la Europenele de fotbal, evenimentul de astazi ii aduce și implinirea pe plan…

- Bucurie mare in familia lui Gica Hagi! Fiul lui, Ianis Hagi, in varsta de 25 de ani, s-a casatorit civil cu aleasa inimii sale, Elena Tanase, in prima zi de Craciun. Primele declarații ale proaspeților insuraței! Ianis Hagi s-a cununat civil cu Elena Tanase Ianis Hagi a facut cununia civila chiar in…

- Ziua Craciunului din acest an a adus motive mari de bucurie pentru familia Hagi. Ianis și Elena Tanase s-au cununat civil la București, dupa ce internaționalul roman o ceruse in vara in casatorie.

- Ziua de ieri a fost cu totul speciala și plina de emoții pentru Gabriela Firea. Fiul fostului ministru și iubita lui au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor, iar mai apoi au sarbatorit alaturi de invitați la un restaurant de lux din centrul Capitalei.