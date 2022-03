Stiri pe aceeasi tema

- Scurgeri de documente de la banci din Elveția dezvaluie cel puțin 27 de conturi private deținute de sora oligarhului rus Alișer Usmanov, în care au fost mutate miliarde de lire sterline, scrie The Guardian. Usmanov este pe lista sancțiunilor occidentale, și este considerat „unul dintre…

- Garda financiara italiana (Guardia di Finanza) a pus miercuri sub sechestru un complex rezidential din insula Sardinia, aflat in proprietatea fostului ministru si bancher rus Petr Olegovich Aven, inclus pe lista oligarhilor sanctionati de Uniunea Europeana (UE) dupa invazia Ucrainei de catre Rusia,…

- Rusia este principalul furnizor de gaz al Uniunii Europene, iar invazia sa in Ucraina a condus la ingrijorari cu privire la posibile perturbari, ducand preturile la niveluri record. Aproximativ 41,6 miliarde de metri cubi de gaze rusesti au fost livrate prin Ucraina catre Europa in 2021, facand din…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a condamnat miercuri, printr-o rezolutie care nu are caracter juridic obligatoriu, interventia militara rusa in Ucraina, informeaza CNN. In favoarea proiectului de condamnare a invaziei militare ruse au votat 141 de state, iar cinci tari – Rusia, Belarus, Coreea…

- Uniunea Europeana exclude șapte banci rusești din sistemul SWIFT, ca parte a sancțiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters, citat de agerpres.ro . VTB, al doilea grup bancar din Rusia, alaturi de Bank Otrkitie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank și…

- Uniunea Europeana va trebui sa analizeze cu seriozitate cererea Ucrainei de aderare la UE și sa raspunda cererii „legitime” a Kievului, a spus președintele Consiliului European, Charles Michel. El a vorbit in Parlamentul European dupa ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost aplaudat in…

- „Mikhail Fridman si Petr Aven… sunt profund socati de acuzatiile in mod evident false din Regulamentul UE, care pretind sa justifice temeiul pentru care au fost sanctionati”, au transmis oamenii de afaceri. “Domnul Fridman si domnul Aven vor contesta – cu fermitate si prin toate mijloacele disponibile…

- Uniunea Europeana a propus marti sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni seara,…