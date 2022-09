Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din Craiova va avea patru saptamani de cursuri online in fiecare din cele doua semestre ale noului an universitar 2022-2023. Decizia a fost luata in Consiliul de Administratie din 14 septembrie. Conform deciziei Consiliului de Administratie al Universitatii din Craiova, activitatea online…

- Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație la Regia Autonoma ”Aeroportul Internațional Maramureș”, dupa cum urmeaza: Ghiman Mihai Dan – administrator neexecutiv, reprezentant al autoritații publice tutelare; Ilut Diana – administratr neexecutiv;…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma la Digi24 ca nu a mai mers de ani de zile cu metroul. De altfel, a comentat și intervenția fostului șef de la Transporturi, Catalin Drula, in scandalul chioșcurilor de la metrou. „Nu am mers de ani buni cu metroul. N-am folosit și nu folosesc acest…

- „Eu nu cred. Sunt convins ca nu exista persoane. Ca si actiune pe care o face fiecare persoana in parte, unii reusesc sa fie manageri mai buni, altii mai putin bun. Da, am zburat cu Tarom, duminica aceasta a avut intarziere o ora si un sfert. Duminica trecuta avionul a plecat dupa aproape 4 ore. Era…

- Ministrul Transporturilor anunța schimbari radicale la conducerea Metrorex. Sorin Grindeanu a declarat ca pana la finalul acestui an Metrorex va ave un nou director general și un nou Consiliu de Administrație. Grindeanu acuza ca aceștia sunt raspunzatori pentru numarul tot mai mic de garnituri scoase…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, acuza PSD ca blocheaza in mod conștient investițiile și dezvoltarea Aeroportului Internațional Maramureș, prin blocarea in Consiliul Județean a numirii membrilor in Consiliul de Administrație la Regia Autonoma ,,Aeroportul Internațional Maramureș,,.…

- O firma din Serbia intenționeaza sa-și deschida o fabrica de avioane in vestul țarii.Astfel, chiar in imediata apropiere a aeroportului Arad ar urma sa inceapa in viitorul apropiat producția de avioane de mici dimensiuni. In acest sens, CJ Arad a solicitat emiterea unei Hotarari de Guvern…