- Masca ramane obligatorie in jurul școlilor și in spațiile aglomerate, a anunțat prefectul Capitalei, Alin Stoica, dupa ședința Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. Stoica a spus ca masca ramane obligatorie in jurul școlilor și in spațiile aglomerate, cum ar fi parcurile.…

- Certificatele de vaccinare pot fi verificate prin STS, ca la vot, sau prin CNP, spune prefectul Capitalei. Alin Stoica vorbește și despre ținta lunara de vaccinare, dar lamurește și problema organizatorilor de evenimente, noteaza mediafax. Alin Stoica a declarat, sambata, ca certificatele…

- El a scris, pe Facebook, ca al doilea centru de acest tip din Capitala, dupa cel de la Piata Constitutiei, se deschide la ora 14,00 si va functiona zilnic de la 8,00 la 20,00.In opinia sa, centrul este „excelent pozitionat”, cu acces facil, intr-o zona foarte tranzitata, cu acces dinspre si spre A1.Ciprian…

- Certificatele digitale verzi care vor facilita libera circulație in Uniunea Europeana (UE), pe timpul pandemiei de COVID-19, implementate in Romania cu suportul STS, vor conține un cod QR și se vor putea vizualiza, respectiv descarca dintr-un portal web securizat.

- Consilierii municipali vor decide in sedinta de marti, de la ora 10:00, daca vor da unda verde pentru deschiderea unui centru de vaccinare anti-COVID drive-through in Piata Constitutiei, informeaza Agerpres . Centrul drive-through din Piata Constitutiei ar cuprinde patru puncte de vaccinare, potrivit…

- Traian Berbeceanu a declarat, dupa ce Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare pentru eliberarea acestuia din functia de prefect al Capitalei, ca alaturi de echipa din institutie a trecut bine peste provocari grele, iar persoanele cu care a lucrat i-au aratat perseverenta, implicare si…

- Traian Berbeceanu nu mai este, de miercuri, prefect al Capitalei, in ședința de Guverm fiind aprobata eliberarea sa din funcție. Nominalizarea pentru Alin Stoica, susținut de PLUS, inca nu a fost...

- Administratia Prezidentiala a transmis, vineri, informatii cu privire la participarea presedintelui Klaus Iohannis la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Multe dintre temele abordate au vizat combaterea pandemiei de coronavirus. "Cu privire la coordonarea la nivelul UE in gestionarea pandemiei…