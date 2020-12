Cum se vor numi ministerele cabinetului Cîțu. Structura Guvernului a fost schimbată Guvernul Florin Cițu a aprobat, in ședința de luni, Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ ce reglementeaza noua structura a Guvernului și a ministerelor. Atribuțiile viceprim-miniștrilor vor fi stabilite prin decizie a prim-ministrului, iar cheltuielile necesare desfașurarii activitații se asigura de la bugetul de stat prin bugetul […] The post Cum se vor numi ministerele cabinetului Cițu. Structura Guvernului a fost schimbata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Guvernul Florin Cițu a aprobat, in ședința de luni, Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ ce reglementeaza noua structura a Guvernului și a ministerelor. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația…

- Salariile președintelui, premierului și parlamentarilor ar putea crește in 2021, daca Guvernul Romaniei nu va stabili prin Ordonanța de Urgența inghețarea indemnizațiilor demnitarilor. Klaus Iohannis și viitorul premier și parlamentarii ar urma sa incaseze cu peste 1.000 de lei in plus lunar, suma neta,…

- DNA a deschis un dosar penal legat de cumpararea containerelor pentru pacienți COVID amenajate la Spitalul județean Sibiu și care au costat 6 milioane de lei, a anunțat luni noul director al unitații sanitare. Procurorii DNA au cerut documente de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu,…

- Premierul Ludovic Orban, șef al Comitetului Național pentru Situații de Urgența și candidat al PNL de București la alegerile parlamentare, nu știe situația paturilor libere de la ATi din Capitala. In timp ce, in Capitala, situația la ATI este una critica, mai mulți pacienți fiind transportați la Iași…

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, medicul Liliana Coldea, nu a demisionat din functie, desi vicepremierul Raluca Turcan, a declarat vineri ca ii asteapta demisia, a precizat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al spitalului, Decebal Todarita. “In momentul de fata doamna…

- Mai mulți barbați inarmați au tras in șase locații din centrul Vienei, incepand luni langa sinagoga centrala, omorand cel puțin o persoana și ranind pe alții in ceea ce a spus ministrul de interne ca pare a fi un atac terorist, transmite Reuters. Armata a preluat atribuțiile poliției, in aceasta noapte,…

- Jumatate dintre angajatii care isi desfasoara in mod obisnuit activitatea in cladiri de birouri au continuat sa lucreze preponderent de acasa si dupa ridicarea starii de urgenta, in ciuda faptului ca majoritatea companiilor au inceput sa isi readuca partial sau prin rotatie personalul in spatiile de…

- Cehia va intra de luni in starea de urgenta pentru o perioada de 30 de zile, a anuntat miercuri ministrul sanatatii, Roman Prymula, ca reactie la inmultirea rapida a cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite Agerpres care citeaza DPA. Odata cu intrarea in vigoare a starii de urgenta, guvernul…