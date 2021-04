Stiri pe aceeasi tema

- Sfintele slujbe din perioada Sarbatorilor Pascale pot fi oficiate, in functie de numarul credinciosilor, in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, in conditiile starii de alerta, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, a transmis, marti, Cancelaria Sfantului Sinod. Potrivit Patriarhiei…

- Recomandarile Patriarhiei Romane pentru slujbele din perioada sarbatorilor de Paste. Reguli stabilite de BOR in perioada dintre sambata Floriilor si sarbatoarea Izvorului Tamaduirii Recomandarile Patriarhiei Romane pentru slujbele din perioada sarbatorilor de Paste. Reguli stabilite de BOR in perioada…

- Cancelaria Sfantului Sinod a transmis marți, 20 aprilie, un set de recomandari privind modul in care se vor organiza slujbele in perioada 24 aprilie – 7 mai 2021. Se fac precizari privind procesiunile de Florii, Deniile, sosirea Luminii Sfinte și Invierea, dar și referitoare la sarbatoarea Izvorul…

- Raed Arafat și premierul Florin Cițu au declarat ca ortodocșii nu vor avea restricții, in noaptea de Inviere, insa lucrurile sunt contrazise chiar de una dintre instituțiile care se subordoneaza Guvernului. Concret, miercuri, dupa ședința de Guvern, Cițu a spus ca ”vom putea sarbatori și Paștele…

- Slujba de Inviere se va desfasura normal, cu anunta Patriarhia Romana. Se vor purta masti, se va respecta distantarea sanitara, iar la biserica se va merge pe jos sau cu masina. Conform Patriarhiei, intalnirea de joi organizata de Secretariatul de Stat pentru Culte la sediul Guvernului pe tema conditiilor…

- Toate cultele religioase au facut propuneri adecvate situației epidemiologice inca delicate prin care trecem, dar și respectarii depline a libertații religioase prin posibilitatea participarii fizice a credincioșilor la momentele importante ale sarbatorilor, respectiv la Slujba de Inviere.

- Cum vom sarbatori sarbatoarea Invierii Domnului și in ce condiții vom putea merge la biserica pentru a aduce acasa Lumina sfanta sunt intrebari la care autoritațile și reprezentanții cultelor au incercat sa gaseasca cele mai potrivite raspunsuri, intr-o intalnire la Guvern. Potrivit unor surse, circulația…

- Bisericile din capitala vor desfașura slujbele religioase la aer liber. Anunțul a fost facut de primarul capitalei Ion Ceban, dar și de Comisia Municipala Extraordinara de Sănătate Publică.