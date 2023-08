Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski sustine ca in Ucraina s-ar putea organiza alegeri in 2024, chiar daca razboiul continua, daca partenerii occidentali contribuie financiar, parlamentul de la Kiev aproba, iar toti alegatorii au acces la urne. Agenția Reuters, preluata de Agerpres, a consemnat acest raspuns…

- Fost șef CIA: 'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan!'Putin a fost impins la razboiul impotriva Ucrainei de retragerea SUA din Afganistan, transmite un fost șef al CIA, general in retragere al armatei americane David Petraeus. Raspunsul inadecvat al lumii…

- Recentele atacuri ale Rusiei, la doar 20 de kilometri de granița Romaniei, nu reprezinta un pericol spune Ministerul Apararii. „Cu privire la atacurile executate in dimineața zilei de 16 august de forțele armate ale Federației Ruse impotriva infrastructurii portuare din porturile ucrainene Ismail și…

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacurile recente ale Rusiei pe teritoriul Ucrainei, care au vizat infrastructura portuara de pe Dunare. Atacurile au fost cele mai apropiate de pana acum de teritoriul Romaniei.

- SUA și NATO se straduiesc sa ofere Ucrainei cantitatea necesara de muniție pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, dar exista obstacole. Exista o anumita rezerva de urgența, insa armata este reticenta sa o utilizeze. Nivelurile acestor stocuri sunt clasificate. Pana acum, SUA au furnizat peste 2 milioane…

- Jens Stoltenberg a spus ca razboiul ilegal al Rusiei impotriva Ucrainei este un punct de cotitura in istorie. Razboiul a revenit in Europa și rivalitațile dintre marile puteri sunt in creștere.

- Dominik Hasek, campion olimpic la hochei pe gheata in 1998 cu naționala Cehiei, propune ca sportivilor rusi si belarusi sa le fie permisa participarea la Jocurile Olimpice de la Paris doar in cazul in care aceștia vor afirma clar si raspicat ca ei condamnǎ Rusia pentru razboiul din Ucraina, scrie AP.

- Evgheni Prigojin a declarat razboi conducerii militare a Rusiei. Cel ce pana de curand era un om cheie al Moscovei in razboiul din Ucraina a intors armele impotriva conducerii armatei ruse. Cine este Prigojin si cum a ajuns sa conduca o armata privata.Prigojin a condus implicarea grupului privat…