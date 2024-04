Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii ingrijorati de plecarea salariaților sau cei care vor sa știe cat timp va ramane la noul ei loc de munca o persoana recrutata ar putea apela la un program bazat pe inteligenta artificiala (AI), dezvoltat de un grup de cercetatori din Japonia, creat cu scopul de a-i descuraja pe oameni sa…

- Cu un singur click, lumea reala și cea virtuala se intalnesc intr-o competiție revoluționara de frumusețe. Primul concurs de frumusețe artificiala din lume și-a facut intrarea triumfala. Intra in prim-plan imagini și influenceri, fapturi informatice generate de inteligența artificiala. Iar premiul anunțat…

- Orasul Madrid va testa un sistem de inteligența artificiala (AI) pentru a identifica gunoaiele aruncate in afara containerelor. Obiectivul este de a accelera ridicarea deșeurilor și de a menține strazile mai curate.

- Primaria municipiului Galati informeaza ca are, in premiera, un functionar public virtual, bazat pe inteligenta artificiala si antrenat sa raspunda la intrebari legate de Urbanism, Impozite, Taxe si Alte Venituri Locale. „Sunt primul funcționar public virtual al municipiului Galați și ma aflu in perioada…

- Gigantul tehnologic Google sustine ca cel mai recent model al sau de inteligenta artificiala (AI) este capabil sa obtina un punctaj de 91,1% la examenul de licenta in medicina din SUA (USMLE), relateaza EFE. „In urma cu aproximativ un an si jumatate, am construit primul sistem de inteligenta artificiala…

- Compania Google a promis ca va aloca 25 de milioane de euro pentru a ajuta oamenii din Europa sa invețe sa foloseasca inteligența artificiala (AI), scrie Reuters. Anunțand luni finanțarea, gigantul tehnologic a declarat ca a deschis cererile pentru intreprinderile sociale și organizațiile non-profit…

- Microsoft și OpenAI se pregatesc sa aduca pe piața roboți A.I. care sa faca și munca fizica. Cele doua companii sunt cu ochii pe startup-ul de robotica „cu aspect umanoid”, Figure AI, in care se pregatesc investiții importante. The post PROIECT MICROSOFT Se pregatesc primii roboți dotați cu inteligența…