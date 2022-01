Cum se ține corect postul negru. 5 recomandări ale preoților Cum se ține corect postul negru. Postul negru reprezinta o abținere totala de la orice. De la hrana pana la lichide, iar aici se incadreaza inclusiv painea și apa. Mai exact, postul negru este și o jertfa simbolica adusa jertfei reale a Mantuitorului, dupa cum intreaga durata a postului este considerata o perioada de eliberare de pacate și de patimi egoiste. Cum se ține corect postul negru. 5 recomandari ale preoților Totuși, preoții spun cu totul altceva. Parintele Ilarion Argatu, fostul mare monah de la Cernica, spune ca mai puțina lume știe ca ”ziua de post negru” incepe, de fapt, la ora 18.00… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis astazi avertizarea „Cod Portocaliu” de vint puternic, valabila in intervalul de timp cuprins intre ora 19:00 a zilei de luni, 17 ianuarie și ora 17:00 a zilei de marți, 18 ianuarie. Se prevad intensificari ale vintului nord-vestic, in rafale de pina la 18-23…

- Pe 6 ianuarie se sarbatoreste in calendarul crestin-ortodox, Botezul Domnului sau Boboteaza. Agentia de stiri a patriarhiei Romane, explica ce este agheasma mica sau mare, cum se intrebuinteaza corect si cum se pastreaza apa sfintita.

- In data de 6 ianuarie 2022, creștin ortodocșii sarbatoresc Botezul Domnului sau Boboteaza. Cu aceasta ocazie, se imparte apa sfințita in toata țara, pe care romanii o consuma in restul anului. Credincioșii trebuie sa știe cand se bea apa sfințita și mai ales ce greșeli pot face atunci cand iau Agheasma.…

- Boboteaza 2022. Arhiepiscopul Tomisului a anuntat ca 150.000 de sticle cu apa sfintita sunt pregatite pentru Boboteaza, precizand ca slujba va avea loc, ca si anul trecut, in Portul Tomis, iar la manifestarea religioasa sunt asteptate 20.000 de persoane. Arhiepiscopul Tomisului a declarat intr-o conferinta…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca se vor face eforturi sustinute pentru ca cetatenii sa fie informati ”corect si eficient” in legatura cu problemele generate de COVID-19 si cu beneficiile vaccinarii impotriva acestei boli. https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fguv.ro%2Fvideos%2F1386621871855179%2F&show_text=false&width=560&t=0…

- Ediția de astazi a proiectului GSP.ro „Dezbaterea zilei” are ca subiect incheierea definitiva a tratativelor dintre Dan Petrescu și Federație. Influențat și de patronul Varga, „Bursucul” a ales ca continue la CFR Cluj in detrimentul venirii la naționala. ...

- „Cetațenii care aparțin minoritaților naționale din Romania aduc o contribuție esențiala la coeziunea societații noastre. Astazi, cu prilejul Zilei care le este dedicata, le transmit gandurile mele de apreciere, impreuna cu urarea de a intampina noul an in bunastare și sanatate.In vremurile dificile…

- Romanul lui Andrei Olsufiev, in egala masura autobiografic si cronica de familie, are parfumul distins, retinut, totodata incarcat de culoare elevata al povestilor dintr o lume disparuta, aceea a nobililor din vechea Rusie, a balurilor organizate de familiile aristocrate si a destinului lor traumatic…