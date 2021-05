In cazul in care nu va mulțumește documentul pe care l-ați scris sau doriți sa o luați de la zero, haideți sa aflam cum se șterge o pagina din Microsoft Word in cel mai rapid mod. Potrivit site-ului suport Microsoft , tot ce trebuie sa faceți este sa dați click sau atingeți oriunde in pagina pe care doriți sa o ștergeți, apasați Ctrl+G. In caseta Introduceți numarul de pagina, tastați \page. Apasați pe Enter pe tastatura, apoi selectați Inchidere. Asigurați-va ca ați selectat o pagina care are conținut, apoi apasați Delete pe tastatura. Cum se șterge o pagina din Microsoft Word In cazul in care…