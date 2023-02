Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Ancai Serea și a lui Adrian Sina a trecut prin momente grele. Adolescenta a fost supusa unei intervenții chirurgicale care nu mai putea fi amanata. Vedeta a laudat-o pe tanara ca a fost curajoasa, iar acum, este in afara oricarui pericol.

- Vladuța Lupau s-a confruntat cu probleme de sanatate, iar in urma cu cateva saptamani indragita cantareața a fost internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului din Cluj-Napoca. Vladuța Lupau a oferit detalii despre starea ei de sanatate, dar și despre fiul ei, Iair.

- Noi detalii despre starea de sanatate a Mioarei Roman. Fosta soție a lui Petre Roman a trecut prin clipe pline de emoții in urma cu cateva luni cand a intrat in sala de operație. Medicii i-au recomandat atunci o intervenție grea la șold. Fiica sa cea mica vine acum cu amanunte despre felul in care […]…

- Mioara Roman s-a confruntat cu probleme de sanatate, iar fiica sa, Oana, a fost ingrijorata pentru starea mamei sale. Dupa momentele dificile prin care a trecut, vedeta a spus cum se simte aceasta.

- Bruce Willis trece prin momente dificile, dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat. Familia sa spera la un miracol. La finalul lunii martie, a anului acesta, Bruce Willis a anunțat ca se retrage din actorie pentru a-și rezolva problemele de sanatate. Bruce Willis sufera de afazie Actorul și-a anunțat…

- Dupa cum bine știm cu toții, Oana Roman a trecut prin momente grele din cauza problemelor de sanatate ale mamei ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre starea Mioarei Roman. Cum se simte in prezent.

- In urma cu cateva zile, Alina Pușcaș și-a ingrijorat fanii, dupa ce s-a fotografiat cu perfuzia la mana. Ulterior, prezentatoarea Te cunosc de undeva le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ce a pațit, iar astazi le-a marturisit fanilor ca se simte mai bine.

- Anca Serea s-a mutat, de curand, intr-o vila spațioasa, superba, intr-o zona exclusivista a Capitalei. Fosta prezentatoare de la Prima TV a vandut casa de jumatate de milion de euro și s-a mutat in cea in care a locuit cu chirie. Soția lui Adi Sina iși amenajeaza in prezent noua locuința, dupa gusturile…