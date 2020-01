Cum se simte Irina Rimes după ce a fost operată de urgență Cantareața Irina Rimes a incheiat anul 2019 pe patul de spital. Artista a fost operata dupa ce a facut o hemoragie interna.Irina Rimes a fost operata. Surse din apropierea artistei a declarat, pentru protv.ro, ca operația a decurs bine. Vedeta se simte bine și va fi externata in scurt timp.Irina Rimes a ajuns la spital inainte de Revelion. Artista și-a anunțat fanii pe Facebook despre problemele ei de sanatate.“Buna dimineața, dragii mei. Bine, mai puțin buna pentru mine. Eu, care m-am trezit la spital, internata. Fac acest video ca sa spun ca-mi tare nespus de rau sa anunț ca programul meu din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

