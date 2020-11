Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , a participat la ședința de Guvern de joi. El a anunțat ca alegerile parlamentare din 6 decembrie vor fi organizate, in ciuda faptului ca in Romania au fost inregistrate doar in 24 de ore aproape 10.000 de cazuri noi de Covid. „Nu dorim sa inchidem economia romaneasca,…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat, ieri, procesul de elaborare a Strategiei privind digitalizarea educației din Romania 2021 – 2027 – SMART.Edu. Potrivit calendarului, consultarea publica va avea loc in perioada 26 octombrie-9 noiembrie, dupa care urmeaza o perioada de dezbateri…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca studenții care termina in acest an Facultatea de Medicina vor fi angajați imediat in sistem, deoarece exista o criza majora de cadre medicale. El spera prin aceste masuri ca va da un suflu sistemului medical, afectat atat de puternic de criza Covid-19.Citește…

- Cristiano Ronaldo, testat pozitiv pentru noul coronavirus, "se simte bine", a asigurat selectionerul nationalei de fotbal a Portugaliei, Fernando Santos, citat de AFP. "Respectam toate masurile de securitate... si totusi s-a intamplat", a afirmat, surprins, Fernando Santos, intr-o conferinta de presa.…

- Firmele care au obligatii fiscale neachitate ulterior declararii starii de urgenta (COVID-19) vor putea solicita esalonarea platii acestor sume pe o perioada de pana 12 luni, fara garantii si cu un calendar de rambursare propriu.

- CHIȘINAU, 29 aug - Sputnik. Pandemia de coronavirus și criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni. Declarațiile aparțin directorul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Acesta a mai declarat ca pentru multi oameni, lipsa interactiunilor sociale,…

- Membrii Societații Exploratorilor, voluntari ai Crucii Roșii Buzau, au donat vineri, 21 august, sange la Centrul de Transfuzii Buzau. Gestul lor este apreciat de conducerea centrului cu atat mai mult cu cat acesta trece printr-o criza fara precedent de donatori, criza accentuata și de pandemia Covid…

- Pandemia provocata de noul coronavirus poate fi de acum gestionata in Europa fara a inchide viata sociala in ansamblul sau, datorita pregatirii autoritatilor si cunostintelor acumulate in ultimele luni, a transmis joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP.