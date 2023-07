Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a suferit, in cursul acestei saptamani, o noua operație la inima. Medicii de la spitalul din Turcia unde a mai fost operat i-au montat, pe 12 iulie, cel de-al șaselea stent.

- Catalin Botezatu a fost operat din nou, in Turcia, acolo unde a avut parte de ingrijiri medicale din partea celor mai buni medici. Celebrul designer a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Catalin Botezatu a fost operat miercuri, 12 iulie, intr-un spital din Turcia. In urma unor investigații…

- Maria Ciobanu nu va reveni in aceasta vara in Romania! Indragita solista de muzica populara e reținuta in Statele Unite, acolo unde a ales in ultimii ani sa se stabileasca, impreuna cu soțul ei, Mircea Cimpeanu, alaturi de care formeaza o familie de mai bine de patru decenii. Insa nici varsta sa inaintata,…

- Conform imaginilor aparute in spațiul public, suveranul pontif in varsta de 86 de ani a parasit spitalul Gemelli din Roma vineri dimineața, intr-un scaun cu rotile. Argentinianul a suferit o operație de trei ore sub anestezie generala pe 7 iunie pentru a indeparta o hernie dureroasa pe locul unei cicatrici…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a efectuat o artroscopie la soldul stang, are nevoie de o perioada de recuperare estimata la cinci luni, potrivit raportului medical emis sambata, informeaza agentia EFE. „Interventia chirurgicala a decurs bine. Ea a constat in curatarea partilor fibroase si deteriorate…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a efectuat vineri o artroscopie la soldul stang, are nevoie de o perioada de recuperare estimata la cinci luni, potrivit raportului medical emis sambata, informeaza agentia EFE."Interventia chirurgicala a decurs bine. Ea a constat in curatarea partilor fibroase…

- Daniela a aflat abia la naștere ca a adus pe lume un copil cu sindrom Down și multiple malformații cardiace. „A fost un șoc pentru mine, pentru ca pe tot parcursul sarcinii am fost monitorizata de medic, am facut toate investigațiile necesare. Nu aveam niciun motiv sa ne gandim ca bebelușul nostru nu…

- Vica Blochina a fost operata ieri, inainte de marea finala Survivor Romania 2023, care are loc miercuri, 24 mai, la Pro TV. Vedeta a explicat in mediul online ce intervenție chirurgicala a suferit, dar a spus și cum se simte. Ieri, Vica Blochina a anunțat pe rețelele de socializare ca nu merge in Republica…