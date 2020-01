Cum se reziliază sau se modifică un contract telecom? Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) reaminteste utilizatorilor in ce conditii pot rezilia sau modifica contractele incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice. Incetarea contractului la termen In principiu, incetarea unui contract incheiat cu un furnizor de telefonie intra in vigoare in conditiile prevazute in respectivul document. Totusi, este posibil ca furnizorul, in urma unei negocieri directe cu utilizatorul, sa accepte incetarea contractului si in alte conditii decat cele mentionate in contract. Atunci cand solicita incetarea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

