- Am crede ca Ana Baniciu și Raluka fac eforturi mari pentru a arata atat de bine, dar, de fapt, se mențin cu... burgeri. Artistele nu au mai ținut cont de reguli, așa ca au spus „adio” dietelor și au mancat pe saturate. Paparazzi Spynews.ro au surprins momentele inedite cu cele doua artiste la o terasa…

- Andreea Esca (47 de ani), prezentatoarea știrilor de Pro TV, a recunoscut ca a avut Covid-19. Andreea Esca a disparut misterios de la pupitrul știrilor in ultimele saptamani. Prezentatoarea a rupt astazi tacerea, recunoscand ca atat ea, cat și soțul și fiul au fost bolnavi de Covid-19. Andreea Esca…

- Covid-19 poate fi invins. Primele teste clinice ale unui vaccin realizat in Statele Unite arata ca sistemul imunitar al voluntarilor i-a protejat pe acestia de coronavirus. Leacul ar putea sa fie gata in primele luni ale anului viitor.

- Prezentatoarea de la "Te cunosc de undeva"s-a intors la familie, la sotul ei si la copii. Abia astepta sa ii vada. Nu a uitat nici de fanii sai, de toti cei care i-au fost alaturi virtual in aceste momente mai delicate. Alina Puscas are coronavirus. "Sunt pozitiva cu acest nemilos COVID-19"…

- Delia și soțul ei, Razvan Munteanu, s-au bucurat de relaxarea restricțiilor impuse in contextul epidemiei de Covid-19 și au luat parte la un „chef de chef”. Desigur, petrecerea a fost privata! Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi in ipostaze de senzație atat singuri, cat și in compania altor…

- Alina Pușcaș se afla sub supravegherea medicilor, dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus, insa soțul ei are grija sa ii aduca zambetul pe buze. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva, a postat in mai multe story-uri rezultatele analizelor primite, pentru a lamuri zvonurile care circula potrivit…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 14 200 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1161 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 47 persoane cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate:…

- Alina Pușcaș a facut primele declarații dupa ce a fost depistata cu noul coronavirus. Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" a fost testata, iar rezultatul a fost pozitiv. Vedeta se afla in Spitalul Militar Mobil din incinta Ana Aslan, din Capitala și nu are simptome.