- Douasprezece persoane care erau obligate sa se autoizoleze la domiciliu pentru 14 zile din cauza suspiciunii de coronavirus nu au fost gasite acasa de autoritați, iar procurorii din Capitala au intocmit dosare penale pe numele acestora. Situația a fost descoperita in București, in sectorul 4. Procurorii…

- Antrenorul lui Gaziantep, Marius Șumudica (48 de ani), deplange soarta lui Dinamo, echipa care a ratat play-off-ul pentru cel de-al treilea sezon consecutiv. „Imi pare rau pentru Dinamo. Sa fiu sincer, imi pare rau fiindca play-off-ul fara Dinamo este ca mancarea fara sare si piper, cum se zice. Cred…

- Situația filialei PSD Arad, unde s-au organizat, saptamana trecuta, alegeri, deși conducerea partidului recomandase amanarea, a fost dezbatuta in ședința CEX de luni, unde s-a decis instalarea unui interimar la șefia PSD Arad, in locul deputatului Dorel Caprar, ales...

- Dupa publicarea articolului despre Cetatea Noua a Romanului , ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, a trimis catre redacția Mesagerul de Neamț un punct de vedere, in care explica pe larg – poate prea pe larg! – cat de preocupata este instituția pe care o conduce de soarta singurei cetați construite…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la ora 12:00, situația traficului se prezinta astfel: La nivelul județelor Braila și Tulcea, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a decis ca in perioada codului portocaliu, pana la ora 13:00, drumurile naționale…

- "Parlamentul Romaniei a demis Guvernul Ludovic Orban", relateaza agentia Reuters. "Parlamentarii romani au demis miercuri Guvernul minoritar de centru al premierului Ludovic Orban, amplificand perspectiva organizarii de alegeri anticipate, pe care partidul lui Orban este increzator…

- Ziarul Unirea Vicepreședintele ANRSC, Daniel Zdranc, la Radio Unirea FM: „Consiliul Județean nu a reglementat corect situația transportului public” Vicepreședintele ANRSC, Daniel Zdranc, la Radio Unirea FM: „Consiliul Județean nu a reglementat corect situația transportului public” Daniel Zdranc, vicepreședintele…

- Cei mici simt gelozia altfel decat adulți, mai ales in perioada in care apare un frate sau o surioara cand unii copii se pot simți tradați sau indepartați. Invitat la "Star Matinal", psihologul Eduard Puiu a explicat, in direct, cum trebuie sa gestionezi corect gelozia dintre frati.