- Dupa ce un documentar despre Hillary Clinton a castigat cel mai neravnit premiu, Zmeura de Aur, in 2017, pentru cel mai prost film, regizoarea Nanette Burstein a luat din nou taurul de coarne si a scos pe piata o miniserie cu acelasi personaj, o femeie deosebit de puternica, deopotriva admirata si detestata,…

- Casatorie in carantina! Navi nu va uita niciodata aceste zile de pandemie și ținuta pe care a ales sa o poarte la cununia sa. Solista a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila cu masca de protecție respiratorie pe fața.Solista și compozitoarea și iubitul ei, Andrei Grigore au ieșit din autoizolare…

- ■ apelul a fost formulat de presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc Deputatul Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, face un apel la nemteni in contextul instituirii starii de urgenta. „Stimați romani, dragi nemțeni, in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus și…

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel a explicat miercuri seara, la Antena 3, de ce spirtul medicinal nu este bun in lupta cu noul coronavirus. „Alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseste la nimic. Spirtul medicinal nu e bun. Substantele care sunt pe baza de alcool, dar sunt speciale, care sa fie…

- Dumitru Comanescu, romanul in varsta de 111 ani si 3 luni, declarat al treilea cel mai longeviv barbat din lume, s-a nascut in Provita de Jos, județul Prahova. Aici, oamenii il știu pe „nea Mitica” și sfatul lui pentru sateni a fost tot timpul același: „Lapte și miere, daca vrei sa traiești cat mine”,…

- Siropul de ridiche neagra cu miere de albine este folosit din vremuri vechi ca și remediu natural impotriva tusei și afecțiunilor gatului, dar ridichea neagra are și alte beneficii asupra organismului.

- Romanii consuma de doua ori mai mult unt decat in 2010. Cum s-a transformat bucataria romaneasca in ultimul deceniu Romanii mananca de doua ori mai mult unt decat in 2010. Inspirați din marile bucatarii internaționale, am inceput și noi sa il folosim și la gatit. Dincolo, însă, de micile…

- In luna august 2019, Harry Remfert, antreprenor din Germania, impreuna cu partenerul sau au lansat in Ucraina „Bursa mierii", platforma care permite apicultorilor sa stabileasca legaturi directe intre apicultori, exportatori și angrosiști. Comunitatea deja intrunește circa 42 de mii de membri, scrie…