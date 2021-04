Cum se pregătește Kate Middleton să intre în rolul de regină Kate Middleton se pregatește sa intre in rolul de viitoare regina dupa moartea Prințului Philip, conform unui expert regal. Biograful Familiei Regale, Phil Dampier, a spus ca Ducesa de Cambridge, care are 39 de ani, devine mai matura, realizand ca „Regina are nevoie de ea și de William mai mult ca oricand” acum, dupa moartea Prințului Philip. Kate Middleton ar fi jucat rolul de impaciuitoare intre Prințul William și Harry in cadrul inmormantarii Ducelui de Edinburgh, pentru ca „asemenea Reginei, ea nu ține dușmanii și nu cauta sa se razbune”, conform lui Dampier, citat de Daily Mail . El a mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

