Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Intr-o recenta conferința de presa, fostul premier Sorin Grindeanu n-a ezitat sa-l atace pe omul de afaceri timișorean Romeo Dunca, iar replica acestuia a fost una la fel de dura! Fostul premier, carașean și om de stanga dupa cum s-a prezentat, a spus despre rivalul prietenului sau Silviu…

- „Respinge exceptia tardivitatii contestatiei, invocata de intimat in dosarul nr.20832/245/2020, ca neintemeiata. Admite exceptia tardivitatii contestatiei, invocata de intimat in dosarul nr.20835/245/2020. Admite cererea avand ca obiect contestatie la legea electorala formulata de contestatorul Mironeanu…

- Ziarul Unirea Surse: Vremea ,,mercatoului politic”. PNL Alba se pregatește sa transfere trei primari din județ Surse: Vremea ,,mercatoului politic”. PNL Alba se pregatește sa transfere trei primari din județ Inainte de alegeri, e vremea negocierilor și a transferurilor politice. Perioada de ,,mercato”…

- CARANSEBES – COVID-ul a inceput sa secere in acest al doilea val si in Caras-Severin, cele mai multe decese fiind inregistrate la Spitalul Municipal de Urgența Caransebes, acolo unde s-a mai inregistrat un deces, cel al unui barbat de 71 de ani, pozitiv la Covid-19, dar care avea și alte comorbiditați!…

- Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, ales în 2016 din partea PSD, a participat, miercuri, pentru prima data la o conferinta de presa a PRO România si a anunțat ca sustine acest partid si ca vrea sa îsi depuna candidatura pentru un nou mandat din partea acestei formatiuni."Usor-usor…

- Pe langa frumusețile naturale de excepție, județul Caraș-Severin numara in jur de 900 de monumente istorice, dar prea puține dintre acestea sunt in masura sa atraga un numar semnificativ de turiști, pentru ca, in loc sa se ia masuri de reabilitare pentru punerea lor in valoare, au fost lasate sa se…

- Ripensia se afla de miercuri, 15 iulie, in cantonament la Buziaș, fiind cazata la hotelul ”Phoenix”. Lotul antrenat de Cosmin Petruescu va fi in stagiu centralizat pana pe 24 iulie. Din pacate, nu vor putea fi disputate deocamdata jocuri de verificare. Partidele preconizate a se disputa cu CSM Lugoj…

- De la apariția cazului COVID-19 cu numarul 113 in Caraș-Severin, media persoanelor testate in județ a crescut la 24 pe zi, mult peste media inregistrata in saptamanile precedente.In primele 25 de zile ale lunii iunie, in Caraș-Severin au fost testate de COVID-19 217 persoane, insemnand o medie de 8,7…